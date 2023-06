Reggio Calabria – Si conclude il Concorso Nazionale “M’illumino di meno… per riveder le stelle”

Giunge a conclusione il Concorso Nazionale “M’illumino di meno… per riveder le stelle”, promosso dal Planetarium Pythagoras e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, parte integrante della XXIII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia, indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione.

La Settimana dell’Astronomia, nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIt, è assegnata, per l’organizzazione, alla Società Astronomica Italiana, che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, individuata, attraverso il Planetarium Pythagoras, quale sede operativa delle attività didattiche e divulgative e sede del Concorso.

All’iniziativa hanno preso parte ben 65 Scuole, distribuite su tutto il territorio nazionale, ma con una forte prevalenza del Centro Sud. Sono state prodotte 350 schede di rilevamento dell’inquinamento luminoso per un totale di 2.550 rilevamenti effettuati dalle loro località. La Giuria ha inteso premiare, nel caso in cui i lavori sono stati prodotti da intere classi, l’Istituto di appartenenza.

L’analisi dei risultati riporta una situazione dei Cieli del nostro Paese piuttosto preoccupante. Nei centri fortemente urbanizzati, l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte, la Via Lattea non è più visibile e, nel migliore dei casi, sono osservabili stelle fino alla terza magnitudine. Per questo è importante che si prenda coscienza di questo Cielo rubato. L’iniziativa del Ministero, infatti, intende stimolare la sensibilità delle studentesse e degli studenti al tema dell’inquinamento luminoso, nei suoi risvolti culturali ed economici.

Di seguito è riportata la graduatoria dei vincitori, distinta per le due categorie:

Scuole secondarie di II grado



1° Premio – Chiara Luppino, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Reggio Calabria

2°Premio – Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Manfredonia-Foggia

3° Premio – Marco Emili, Liceo Scientifico “Alessandro Volta” Reggio Calabria

Scuole secondarie di I grado



La valutazione delle schede relative alla Scuola Secondaria di primo grado invece è stata molto complessa per l’elevato numero di schede pervenute, soprattutto, dalle scuole della città di Reggio Calabria.

1° Premio – Istituto Comprensivo “Giacinto Romano” Eboli-Salerno

2°Premio – Istituto Comprensivo “Perugia 7 – Dante Alighieri” Perugia

3° Premio ex aequo

1. Carlo Curatola, Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro-Giudice Scopelliti” Reggio Calabria

2. Gaia Palumbo, Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi” Reggio Calabria

3. Daniele Spagnolo, Istituto Comprensivo “Diego Vitrioli -Principe Di Piemonte” Reggio Calabria

4. Istituto Comprensivo “Carducci da Feltre” Reggio Calabria

5. Istituto Comprensivo “Alfonso Balzico”, Cava dei Tirreni-Salerno

La cerimonia di premiazione, alla presenza delle Autorità che organizzano e sostengono il Concorso, avrà luogo presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 19.00, all’interno dell’evento organizzato per il Solstizio d’Estate.