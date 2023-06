Reggio Calabria – In pubblicazione il bando per l’assegnazione del Mercato coperto di via Filippini

“Il Mercato coperto di via Filippini ha notevoli potenzialità al momento inespresse. È il luogo ideale, situato nel centro cittadino, per favorire la valorizzazione delle attività produttive tradizionali, partendo da un processo di conoscenza e diffusione della cultura dei prodotti e delle tradizioni locali ed enogastronomiche”. Con queste parole l’assessora comunale allo Sviluppo Economico annuncia la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria della procedura di affidamento in concessione per un periodo di nove anni del Mercato coperto di via Filippini, con proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi.

“L’avviso prevede una riqualificazione complessiva dell’immobile attraverso interventi mirati di collegamento tra l’area mercatale esistente e nuove eventuali attività, come quella di somministrazione, formazione e orientamento alle professioni artigianali, promozione della cultura della sana alimentazione e del buon cibo, coerentemente con gli indirizzi della delibera di giunta approvata dall’amministrazione Falcomatà. Tutto ciò – conclude l’assessora allo Sviluppo Economico – nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, puntando anche sulla programmazione di iniziative ed attività culturali e sociali”.

I termini per presentare le proposte scatteranno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista entro dieci giorni, della quale l’Ente darà tempestiva informazione.