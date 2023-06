Manutenzione della pavimentazione sulla A2 a Villa San Giovanni, modifiche alla circolazione

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, per consentire le attività di manutenzione della pavimentazione della strada statale 738 ‘Di Villa San Giovanni’ (bretella di immissione agli imbarchi) si rendono necessarie delle limitazioni al transito tra questa sera e giovedì 6 luglio, in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 6:00, a partire da oggi e fino al 4 luglio, lungo la SS738 sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Villa San Giovanni dal km 0,450 al km 1,450 con transito sempre consentito su una corsia (marcia o sorpasso).

A partire dalle ore 21:00 di martedì 4 luglio e fino alle ore 06:00 del 5 luglio, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sulla rampa d’immissione della A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord con transito consentito su una corsia.

Infine, giovedì 6 luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 17:00, lungo la A2 dal km 426,650 al km 426,900, sarà in vigore un restringimento della carreggiata sud con chiusura delle corsie di marcia ed emergenza e limite di velocità 60km/h.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148