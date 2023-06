Centri estivi per minori: pubblicato il bando del Comune di Reggio Calabria per l’erogazione di contributi economici alle famiglie

Il settore Servizi sociali del Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici alle famiglie quale rimborso delle spese per la frequenza di minori ai centri estivi per il periodo giugno-settembre 2023. L’assessore al Welfare, Demetrio Delfino, nel ringraziare il dirigente Francesco Barreca e lo staff di settore, sottolinea come «l’amministrazione, in questo modo, intende sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro».

«L’erogazione di un contributo sotto forma di rimborso – ha spiegato – è relativa alla frequenza dei minori di età compresa tra 0 e 17 anni, da giugno a settembre prossimi, per almeno due settimane anche non consecutive, ai centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa organizzati sul territorio comunale».

«Da padre, ancor prima che da amministratore – ha aggiunto Delfino – sono particolarmente soddisfatto per una misura che va incontro alle esigenze delle famiglie reggine e dei loro figli che avranno l’occasione di poter partecipare ad un momento formativo importante come l’esperienza nei centri estivi. Attraverso attività educative, sociali e ricreative, queste realtà offrono un valido contributo alla crescita e al benessere dei giovani e, al tempo stesso, permettono ai genitori di poter continuare a lavorare in tranquillità e sicurezza».

«Le domande – ha concluso l’assessore – scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente, devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma web dalle ore 8:00 dell’1 ottobre 2023 fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2023. La piattaforma sarà messa a disposizione dal Comune di Reggio Calabria ed è raggiungibile all’indirizzo web che sarà comunicato sul sito comunale a partire dal 15 settembre 2023». Ogni ulteriore dettaglio è rintracciabile al link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3723