Antiquarium Leucopetra – A Lazzaro si svela il nuovo logo del museo e si discute su azioni di valorizzazione

“Un museo archeologico per il territorio. Azioni di valorizzazione per il Museo Archeologico Leucopetra” è il titolo dell’importante convegno in programma oggi a Lazzaro, con inizio alle ore 17, in piazza Chiesa Santa Maria delle Grazie.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Verduci, del soprintendente SABAP-RC e VV Fabrizio Sudano e del presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Tiziana Cozzupoli, interverranno l’assessore alla Cultura Enza Mallamaci, il capogruppo in Consiglio comunale Andrea Casile, il funzionario archeologo SAPAB RC e VV Andrea M. Gennaro, gli studiosi Assunta Ambrogio e Saverio Verduci.

Toccherà poi all’assessore regionale Giovanni Calabrese trarre le conclusioni e svelare il logo dell’Antiquarium Leucopetra elaborato dagli studenti del Liceo Artistico “M.Preti – Frangipane” di Reggio Calabria.