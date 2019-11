Villa San Giovanni (RC), Amministrazione Comunale celebra il 4 novembre: le iniziative

L’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni in collaborazione con le Associazioni combattentistiche e d’arma locali, in occasione della “Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale” del 4 novembre, nel rispetto della memoria e della commemorazione dei caduti, intende celebrare tale ricorrenza con il seguente programma: alle 10.00 ritrovo presso la Piazza Monumento ai Caduti – Delegazione Municipale di Cannitello, alle 10.15 alza bandiera e a seguire deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti e commemorazione ufficiale, alle 11 ritrovo presso la Piazza Municipio di Villa San Giovanni e alle 11.15 alza bandiera con a seguire deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti e commemorazione ufficiale.

Tutti i Dirigenti, docenti e studenti di ogni ordine e grado, degli istituti scolastici cittadini sono stati invitati a partecipare. La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte alla celebrazione in onore delle Forze Armate.

Alla fine della cerimonia il sindaco Giovanni Siclari sarà presente presso l’aula magna dell’istituto Ipalb-tur in accordo con la Preside, per spiegare agli studenti il significato della celebrazione del 4 novembre. In conclusione saranno consegnati gli attestati agli alunni d ai professori dell’IPALB-TUR per quanto hanno fatto nella due giorni per l’evento di fine settembre per il maggiore “Giustino Calabrò”.