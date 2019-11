(VIDEO) Scomparsa da due anni da Roccella Jonica, a “Chi l’ha visto?” il caso di Natalina Papandrea

Continuano le ricerche di Natalina Papandrea. La donna di 41 anni, si è allontanatasi lo scorso 17 novembre da Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria senza lasciare tracce. Natalina Papandrea, 41 anni, vive a Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Come ogni mattina, il 17 novembre è uscita intorno alle 5 per fare una passeggiata in riva al mare. Di solito rientra alle 7 per svegliare la figlia e portarla a scuola ma stavolta non ha più fatto ritorno. E’ stata cercata al telefono dalle sorelle ma il cellulare risulta sempre spento. Il proprietario di un bar di Roccella l’ha vista dirigersi verso la via Marina quella mattina: pare avesse con sé l’ombrello della figlia di colore lilla. Non ha portato con sé altri abiti e ha lasciato a casa soldi e documenti. Sta attraversando un periodo di fragilità e potrebbe aver bisogno di aiuto. La famiglia ha appreso che l’ombrello da bambini color lilla che aveva con sé è stato trovato sulla spiaggia. Il suo caso è approdato nella celebre trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. (Guarda il servizio)