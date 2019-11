Sequestrati a Roma beni per 10 milioni di euro a pregiudicato di ‘ndrangheta

Un sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro e’ in corso nelle province di Roma, Milano, Reggio Calabria e Latina nei confronti di un noto pluripregiudicato contiguo alla ‘ndrangheta. Dalle prime ore di stamani oltre 50 finanzieri del Comando provinciale di Latina in collaborazione col Servizio centrale investigazione criminalita’ organizzata (Scico) stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione.