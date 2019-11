Sapori d’autunno a Condofuri Marina con la crispellata di San Martino

Domenica 3 novembre 2019, dalle ore 19:00, in piazza Regina Pacis di Condofuri Marina, ritornano i sapori della tradizione autunnale con le sublìmi crespelle calabresi spadellate ancora calde dal Comitato Civico Pro Condofuri,in compagnia di ottimo vino novello, nell’attesa che San Martino dia il via definitivo all’apertura delle botti per la nuova stagione vitivinicola.

Crespelle e vino a volontà, tutti insieme in allegria “Aspettando San Martino”. Vi attendiamo, domenica 3, numerosi, allegri e… affamati!!!