Sant’Alessio in Aspromonte – La XV edizione della sagra “Sapori d’Autunno”

Fervono i preparativi a Sant’Alessio in Aspromonte per la XV edizione della sagra “Sapori d’Autunno” organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Coopisa e Slowfood versante dello stretto e costa viola.

Visto il successo riscosso gli anni precedenti, per questa XV edizione si è pensato di incrementare l’offerta di prodotti tipici locali consentendo a tutti i visitatori di degustare in un vero e proprio itinerario gastronomico dal “sapore autunnale” innumerevoli specialità che avranno culmine nello stand dei dolci a base di castagne.

L’apertura degli stands sarà alle ore 12,00 e si protrarrà fino alle ore 22 di domenica 10 novembre.

Menù della sagra: maccheroni con sugo di carne di maiale, bruschette, panini con salsiccia e peperonata, panini con salsiccia e patatine, frittole, polpette di carne e di melanzane, polenta, fagiolata, crespelle, pannocchie, caldarroste, varietà di dolci a base di prodotti autunnali e degustazioni di vini

La giornata sarà allietata con animazione e spettacoli musicali, il gruppo Giocolereggio offrirà uno spettacolo itinerante con trampolieri, giullari, musicisti e personaggi dei cartoni animati creando un’atmosfera di festa per tutte le fasce d’età.

Non mancherà la musica tradizionale calabrese con l’esibizione del maestro Natino Rappocciolo e i Sonu novu.

Il Sindaco Stefano Calabrò nel presentare questo ricco programma invita tutti i cittadini reggini e dei comuni limitrofi a trascorrere una piacevole e gioiosa giornata nel piccolo centro aspromontano.