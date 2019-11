Reggio Calabria – Un calendario per aiutare l’Hospice Via delle Stelle

Un calendario per aiutare l’Hospice Via delle Stelle. Sará presentata domani pomeriggio alle ore 18 presso l’Agenzia Generali Reggio Calabria Corso Garibaldi in via Diana n.6, l’iniziativa promossa e ardentemente voluta dagli agenti, ideatori del calendario solidale pro-Hospice 2020.

Un’altra iniziativa per sostenere la struttura sanitaria più importante della città alla quale sarà interamente devoluto il ricavato della vendita dei calendari.

Tutti i dettagli, le modalità di acquisto o semplicemente come poter concretamente aiutare l’Hospice Via delle Stelle, saranno illustrati domani pomeriggio dall’agente Ferdinando Polito, dal dottore Vincenzo Trapani Lombardo e dal direttore artistico dell’Officina dell’arte Peppe Piromalli.