Reggio Calabria – Tentano furto in appartamento, fermate due persone

Durante il servizio di controllo del territorio i militari della sezione radiomobile hanno deferito in stato di libertà due donne di nazionalità rumena, ma residenti in zona Ravagnese, rispettivamente 37enne e 19enne, accusate di tentato furto in abitazione.

Le due donne, si legge in una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, sono state sorprese in area condominiale di Rione Modena mentre tentavano di entrare all’interno di un appartamento scassando la serratura del portone. Grazie alla solerte attenzione del proprietario e la rapidità sia del militare della centrale operativa dell’Arma e sia della “gazzella”, i militari sono riusciti a interrompere l’azione delittuosa che le due stavano mettendo in atto.