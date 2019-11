Reggio Calabria – Sabato Concelebrazione Eucaristica di Monsignor Nunnari

Sabato 30 Novembre, alle ore 11, nella Basilica dell’Eremo “S. Maria della Madre della Consolazione” in Reggio Calabria, si svolgerà una Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di Cosenza – Bisignano.

La Santa Messa è organizzata del coordinamento Calabria che fa capo alla Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio il quale, attraverso il valore Eucaristico del rito, intende sottolineare la prerogativa religiosa dell’Ordine che nutre, accresce e promuove la propria forte connotazione cristiano-cattolica ed il proprio radicato legame con la dottrina e la liturgia della Chiesa.

Il carattere squisitamente religioso dell’Ordine Costantiniano guidato dal Gran Maestro S.A.R. Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orleans, Duca di Calabria e Conte di Caserta, si esprime nelle finalità caritative, culturali e spirituali che affiorano in tutte le attività e nei propositi dell’Ordine.

La stessa forma militare dell’Ordine non è priva di significato, bensì, ai giorni nostri, riveste l’importante accezione di difesa della fede cristiano-cattolica e delle tradizioni ad essa legate, nonché l’accezione della testimonianza e della diffusione della fede.

Al termine della Messa, sarà letta la Preghiera del Cavaliere Costantiniano scritta dal Cardinal Antonio Innocenti, che fu Gran Priore Onorario dell’Ordine e Balì Gran Croce di Giustizia decorato col Collare.

Dopo la celebrazione religiosa, le dame, i cavalieri ed i postulanti dell’Ordine parteciperanno ad una colazione conviviale insieme a S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Nunnari e ad altri presbiteri.

La vicinanza al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Nunnari è particolare motivo di gioia e di incoraggiamento nel servizio, nelle finalità e nell’ispirazione ordinistiche.