Reggio Calabria – Presentazione dell’Accordo Quadro 2019/2021 Università Mediterranea-Ufficio Scolastico Regionale

Lunedì 11 novembre alle ore 11.30, presso la Sala degli Organi collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Torre 2 – piano 3 della Cittadella universitaria – Via Dell’Università, 25), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Accordo Quadro 2019/2021, sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria: “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” destinati agli studenti delle Scuole secondarie superiori della Regione Calabria.

I Percorsi oggetto dell’accordo coinvolgeranno 50 Istituti scolastici, 1000 studenti delle superiori, 26 laboratori dell’Università Mediterranea.

I dettagli saranno indicati negli interventi del rettore Santo Marcello Zimbone, del prorettore alla Didattica Antonino Vitetta, della delegata all’Orientamento e Tutorato Lucia Della Spina, del direttore generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale Maria Rita Calvosa e della dirigente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (capofila del progetto) Giuseppina Princi.