Reggio Calabria – Presentazione del libro “L’attimo prima” di Francesco Musolino

Per il giovane Lorenzo, diventare adulti significa anche cadere e poi rialzarsi, trovare il proprio posto nel mondo. Questi i temi de “L’attimo prima”, romanzo d’esordio (edito da Rizzoli) del giornalista messinese Francesco Musolino che verrà presentato venerdì 8 novembre, a Reggio di Calabria, presso la Libreria Amaddeo (h 18).

Introduce Daniele Amaddeo, dialogherà con l’autore la giornalista, Cristina Marra. Una prosa chiara e scorrevole, con una trama che si snoda intorno alla vita di Lorenzo e al suo sogno di lasciare la Sicilia per diventare un grande chef. Difatti la sua vita cambia all’improvviso e in un istantee lui vive in una condizione sospesa intrappolato nella sua impreparazione dinnanzi alle emozioni. A spronarlo giungerà la sorella che lo aiuterà a rimettere insieme la sua vita e a guardare oltre l’orizzonte, poiché, a conti fatti, solo un atto d’amore può indurre al cambiamento. Una prosa intima che indaga sul passaggio alla vita adulta. L’autore è un giornalista culturale, collabora con diverse testate nazionali, cartacee e online. Ha creato il progetto lettura noprofit @Stoleggendo su Twitter e insegna scrittura creativa.