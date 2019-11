Reggio Calabria – Presentati gli eventi conclusivi del progetto Escogita “Economia Sociale con Giovani Talenti”

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio il progetto Escogita “Economia Sociale con Giovani Talenti” promosso da INECOOP – Istituto Nazionale per l’Educazione e la Promozione Cooperativa, cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e dal Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e patrocinato dall’Arcidiocesi Reggio Calabria – Bova, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un progetto, attualmente in corso di realizzazione in tre Città pilota, tra le quali la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che prevede un percorso di accompagnamento per la creazione di nuove imprese dell’economia sociale ed il coinvolgimento occupazionale di giovani del territorio.

All’incontro con la stampa, durante il quale sono stati illustrati i dettagli delle attività in corso di svolgimento e presentati i due eventi pubblici che concluderanno il progetto, erano presenti la responsabile del progetto Monica Tripodi, il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini.