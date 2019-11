Reggio Calabria, ok del Consiglio metropolitano alla variazione al bilancio di previsione

Si è riunito questa Mattina Palazzo Alvaro il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.

L’Assise, presieduta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha esaminato i punti posti all’ordine del giorno.

Approvato all’unanimità il primo punto riguardante l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

La variazione al bilancio di previsione 2019/2021, secondo punto in esame, è stata relazionata dal Consigliere delegato al Bilancio, Antonino Castorina.

“Un lavoro meticoloso del settore finanziario – ha affermato Castorina – che riguarda una serie di interventi che andranno effettuati entro fine dell’anno e riguardanti l’interesse collettivo, da realizzarsi con risorse già in bilancio e riorganizzate”.

Una serie di interventi importantissimi che l’Ente metropolitano sta per mettere in atto sul territorio, alcuni attesi da molti anni, come per esempio gli interventi per l’area attrezzata parco ludico in località Maldariti, la manutenzione straordinaria percorsi storici tra Scilla, Favazzina e Bagnara, progetto Paesaggi Costa Viola, progettazione del collegamento tra Archi e Ortì, progettazione viabilità Pellaro – Motta San Giovanni, studio fattibilità svincolo autostrada Sant’Eufemia d’Aspromonte, acquisto dotazione arredi scolastici.

Tutti interventi che, su impulso del Sindaco Falcomatà, hanno visto al lavoro Mauro, Bova, Marino, Castorina, Nocera, in risposta alle istanze della popolazione.

Il terzo punto ha riguardato una modifica al regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana.

Nel dettaglio si è modificata la composizione della commissione, portata a 21 componenti, ed è stata prevista la decadenza e sostituzione, adeguando e aggiornando il regolamento sulla scia degli altri omologhi enti. Entrambi i punti hanno ottenuto approvazione unanime.