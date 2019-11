Reggio Calabria – Morte del giovane Nino Candido, domani lutto cittadino

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per domani venerdi 8 novembre 2019, in occasione delle esequie del giovane Vigile del Fuoco reggino Antonino Candido, rimasto ucciso nell’esplosione di una cascina insieme ai suoi colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, che si terranno presso il Duomo di Alessandria alle ore 11.00.

Il Sindaco ha disposto l’esposizione delle bandiere di Palazzo San Giorgio a mezz’asta in segno di lutto, nonchè l’osservanza di un minuto di silenzio negli Uffici comunali alle ore 11.00, invitando le altre istituzioni cittadine, le organizzazioni pubbliche e private a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune.