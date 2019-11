Reggio Calabria, Mattia: “Vigili del fuoco sempre con i più piccoli, a loro il nostro cordoglio dopo i fatti di Alessandria”

«L’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza esprime le proprie condoglianze al Corpo dei Vigili del Fuoco dopo i tragici fatti di Alessandria.

Non solo ricorda il valoroso reggino Antonino Candito e gli altri due suoi colleghi morti eroicamente compiendo il loro dovere, uccisi da una violenta esplosione, ma mostra vicinanza al corpo non solo per la quotidiana e coraggiosa azione che mette in campo a difesa dei cittadini e del territorio, ma anche, nello specifico delle competenze dell’organismo che ho l’onore di guidare, per il loro storico contributo nel diffondere ed applicare la Convenzione Internazionale sui Diritti per l’Infanzia, testimoniato anche dall’essere ambasciatore Unicef» afferma in una breve nota il Garante Emanuele Mattia.