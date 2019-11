Reggio Calabria – Marijuana a km0: dalla coltivazione allo spaccio in città, sgominata organizzazione quasi perfetta

Alle prime luci dell’alba, gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno inflitto l’ennesimo duro colpo alla criminalità organizzata reggina, smantellando un’intera organizzazione criminale dedita a reati inerenti agli stupefacenti.

Stamane, infatti, militari della Compagnia di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere e agli arresti domiciliari e reale di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria – su proposta della locale Procura della Repubblica – DDA – nei confronti di 10 soggettitutti reggini, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di droga e di illecita detenzione, spaccio e produzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, la misura cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di:

Domenico Di Grande (detto “Mimmone”), cl’ 59;

(detto “Mimmone”), cl’ 59; Valentino Buzzan ,cl’ 60;

,cl’ 60; Roberto Bevilacqua , cl’ 84;

, cl’ 84; Giuseppe Simone , cl’ 74;

, cl’ 74; Domenico Genoese Zerbi (detto “Nico”), cl’ 71;

(detto “Nico”), cl’ 71; Fabio Puglisi , cl’ 79;

, cl’ 79; Carmelo Tommasini , cl’ 87;

, cl’ 87; Fedele Zaminga , cl’ 76;

, cl’ 76; Sebastiano Trunfio, cl’ 82,

mentre quella agli arrestidomiciliariè stata emessa nei confronti di:

Carmelo Gatto, cl’ 89.

L’esecuzione delle odierne misure cautelari personali e reali rappresenta l’epilogo di articolate e complesse indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, coordinate dal Sostituto Procuratore DDA,Giovanni Calamita e condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, i soggetti tratti in arresto appartenevano a un’associazione a delinquere stabilmente organizzata, operante nella zonacentro-sud della città – prevalentemente nei quartieri di Pellaro, San Cristoforo e centro città – capeggiata dal DI GRANDE e dal BUZZAN, avente nella propria disponibilitàben3 siti nei quali veniva coltivata marijuana– un’abitazione con annesso giardino nel quartiere di San Cristoforo, nonché altri due terreni in un agro nella zona sud della città –, prodotta con metodologie tecnologicamente avanzate, tese a garantire un’eccellente qualità dello stupefacente coltivato.

Durante le penetrantiinvestigazioni condotte, anche di natura tecnica, venivano infatti scoperte oltre 200 piante di cannabis, dalle quali l’organizzazione avrebbe potuto ricavarediversemigliaia di dosi di marijuana da distribuire direttamente alla minuta vendita sulle piazze di spaccio cittadino.

In questo senso, non è casualeil nome attribuito all’odierna operazione, “Pollice Verde”, assegnato con particolare riferimento, appunto, alla maniacalededizione posta in essere dai criminali arrestati alla produzione in house dello stupefacente, con relativo peculiare knowhowche, di fatto, sbaragliava la concorrenza e garantiva elevati profitti.

Nei medesimi siti di coltivazione,è stato, infatti, rilevato che la sostanza stupefacente venisse abilmente curata,annaffiata,raccolta, fatta essiccare e confezionata, per poi essere distribuita direttamente al consumo tramite una retedi pusherintranei, tutti stabilmente partecipi all’associazione: in buona sostanza, si trattava diun vero e proprio business “a km 0”.

Le scrupolose e complesse attività di investigazione condotte dai militari operanti della Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sapientemente articolate attraverso un sistema operativo “integrato” di dedicateindagini tecniche, di numerosissimeattività di appostamento, pedinamentoe osservazione, di svariaticontrollie perquisizioni, nonchédi diversisequestri e riscontri investigativi, consentivano di raccogliere elementi di prova schiaccianti a carico di tutti i membri del sodalizio criminale scardinato, a partire dalle figure apicali dell’intera organizzazione criminale.

In termini prettamente più economici, possedendo e gestendo direttamente la produzione attraversola coltivazione dello stupefacenteed evitando così di limitarsi a spacciare sostanza stupefacente acquistata da altri, l’associazione criminale smantellata otteneva profitti più elevati rispetto ad altre omologhe organizzazioni, riuscendo, al contempo, a essere di gran lunga più concorrenziale, sia in termini di qualità, sia in termini di prezzo.

Da un lato, infatti, l’organizzazione riducevasensibilmentei costi di produzione e i rischi“d’impresa”connessi all’acquisto di partite di droga da altri soggetti, dall’altro, producendo con zelo e cura lo stupefacente, riusciva a garantire al proprio fitto giro di clienti una qualità del prodotto di gran lunga superiore alla media.

L’organizzazione criminale scardinata aveva una tipica struttura “piramidale”, con ruoli interni ben definiti: DI GRANDE e dal BUZZAN,capeggiatori dell’associazione, effettivi promotori e dirigenti dell’associazione a delinquere, oltre a sovrintendere ai lavori di coltivazione delle numerose piante di cannabis:

si adoperavano per la ricerca dei terreni e degli altri spazi su cui avviare i lavori di produzione dello stupefacente in house;

tenevano i contatti tra tutti i membri dell’organizzazione;

cedevano, personalmente, la marijuana prodotta a una selezionata clientela o ai vari pusher appartenenti gruppo criminale e incaricati della vendita al minuto della droga.

Gli altri membri dell’organizzazione si occupavano, invero, prevalentemente di:

cedere la marijuana al dettaglio;

procurare all’associazione nuovi clienti;

fare da intermediari tra i capi dell’associazione e altri soggetti nelle cessioni di stupefacente caratterizzate da un valore particolarmente elevato;

coadiuvare i propri “superiori” nella materiale attività di coltivazione e cura delle piante di cannabis.

La gravità del quadro indiziario raccolto, nonché l’attualità della pericolosità delle condotte poste in essere dagli indagati, spingeva i militari operanti a fornire all’Autorità Giudiziaria inquirente elementi idonei tali da far ritenere sussistente la necessità di proporre al competente G.I.P. l’adozione del canale delle misure cautelari.

Analizzato l’intero scenario delineatosi nel corso dell’articolata attività investigativa condotta, concordando pienamente con il quadro di pericolosità prospettato dalla polizia giudiziaria, anche rispetto agli aspetti connessi alleesigenze cautelari, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria– Direzione Distrettuale Antimafiarichiedeva al G.I.P. presso il locale Tribunale l’applicazione della massima misura restrittiva della libertà personale.

Accogliendo le proposte formulate, il Giudice per le Indagini Preliminari emetteva Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere per 9 soggetti e degli arresti domiciliari per 1 soggetto, nonché quellarealedel sequestro preventivo di beni mobili nella disponibilità dei capi del sodalizio criminale, utilizzati per i fini illeciti dell’associazione, prontamente eseguite, nella giornata odierna, dai finanzieri reggini.

Elevatissima verrà mantenuta l’attenzione dei finanzieri in forza alComando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, affinché gravi condottecriminali della specie siano evitate o prontamente represse, attraverso mirate e penetranti attività di monitoraggio, prevenzione, controllo straordinario del territorio e di conseguenti investigazioni.

L’attività di controllo economico-finanziario del territorio, unitamente al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti e, più in generale, dei traffici illegali, rientra tra i prioritari compiti della Guardia di Finanza, la quale costantemente opera a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare l’ordinata e civile convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica.