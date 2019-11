Reggio Calabria – Incontro organizzato dal Movimento Nazionale per la Sovranità e da Reggio Futura

“10 ANNI DALL’ISTITUZIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, TRA POTENZIALITA’ NON ESPRESSE E PROSPETTIVE FUTURE”, questo è il tema di un interessante incontro-dibattito a più voci che si svolgerà domani, venerdi 8 novembre, alle ore 17,30 presso l’hotel Torrione, organizzato dal Movimento Nazionale per la Sovranità e da Reggio Futura, che vedrà la partecipazione di tecnici, esperti, studiosi e politici di diversa estrazione e di diverse realtà territoriali che si confronteranno in bae alle proprie esperienze.