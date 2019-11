Reggio Calabria – In fiamme esercizio commerciale, tragedia sfiorata durante intervento Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata questa notte a Reggio Calabria. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno all’1:40 per un incendio in una macelleria ed è stata coinvolta in un’esplosione, probabilmente causata da una bombola di gpl.

Cinque vigili del comando provinciale di Reggio Calabria sono stati portati in ospedale, ma fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni e sono stati dimessi con prognosi tra i cinque e i venti giorni. Hanno riportato qualche ferita e contusioni. Coinvolti nell’esplosione nella macelleria, sempre in modo non grave, anche due agenti di polizia. Anche loro sono stati già dimessi dopo le cure in ospedale. L’esplosione si è verificata in una macelleria che si trova in via Santa Lucia, nella zona di Sant’Antonio.