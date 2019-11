Reggio Calabria – Il Planetario ricorda Sergio Tralongo

Nel giorno in cui, anche, la salma del direttore del Parco d’Aspromonte, dottor Sergio Tralongo, lascia la nostra Città, noi del Planetario Pythagoras vogliamo ricordarlo così.

Caro Direttore, lasci un vuoto incolmabile in Graziana, nei tuoi parenti. Certamente ciascuno di noi è colpito in modo differente da un lutto, permetti a noi del Planetario di unirci alla cerchia dei tuoi familiari. Con te non perdiamo solo un amico ma anche l’Uomo colto ed il sostenitore convinto delle nostre attività. Quanti progetti abbiamo realizzato con l’Ente da te diretto e quanti ne avevamo in cantiere primo tra tutti: “L’Aspromonte un parco delle stelle”. Sergio ci piace dire “abbiamo” perché se è vero che l’assenza fa parte del mistero ultimo della vita, tu per noi sei volato tra le stelle e parafrasando Cesare Pavese ci viene da dire: “Verrà la notte ed avrà i tuoi occhi”.

Ciao Sergio