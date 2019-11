Reggio Calabria – Evento firmacopie del libro di Fabio Volo ” Una gran voglia di vivere”

Venerdì 22 Novembre alle ore 18:30 presso la Libreria Nuova AVE si terrà l’evento ” Firmalibro” dell’ultimo romanzo dello scrittore,attore e conduttore televisivo e radiofonico Fabio Volo “Una gran voglia di vivere” edito da Mondadori.

Con l’acquisto del libro esclusivamente presso la libreria si avrà in omaggio un pass prioritario per accedere al firma copie.

“Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l’uno verso l’altra, vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci”. Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l’ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l’amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti.