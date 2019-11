Reggio Calabria e le FdO omaggiano Nino Candido, il commovente ricordo in Viale Europa (FOTO E VIDEO)

Antonio Candido, detto Nino, ha conosciuto la morte. La piccola consolazione per tutti suoi cari è che l’Italia e soprattutto la sua città non dimenticheranno mai un uomo che ha dato la vita per gli altri.

L’esplosione che lo ha ucciso assieme ad altri due colleghi è avvenuta ad Alessandria, lontana mille e più chilometri. Una distanza lunga, ma azzerata dalla partecipazione e dalla commozione con cui le forze dell’ordine lo hanno voluto ricordare davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, su Viale Europa.

Ecco foto e video di dell’emozionante ricordo di Nino Candido:

(FOTO E VIDEO VINCENZO IELACQUA)