Reggio Calabria – Due arresti per stupefacenti dei Carabinieri

I carabinieri della Stazione diArchi, si legge in una nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in ottemperanza ad ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria,hanno arrestato:

Domenico, 28enne, coniugato, pregiudicato per reati sugli stupefacenti, il quale deve scontare unapenadefinitivadipiùdi1annodireclusioneaseguitodellacommissione di reati in materia di detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso tra 2016 e 2017; PITARELLI Luigi,47enne, coniugato, pregiudicato per reati sugli stupefacenti, dovendo espiare una pena definitiva residua di 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, commessi tra gli anni 2009 e 2010.