Reggio Calabria – Carabinieri passano la città al setaccio: i numeri degli interventi

Durante il fine settimana i carabinieri della compagnia del capoluogo reggino hanno effettuato l’ennesimo servizio di controllo del territorio comprendendo sia il centro cittadino che la periferia, impiegando per l’occasione circa 80 uomini.

Nello specifico, si legge in una nota diffusa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, durante il servizio, sono state arrestate due persone, deferite in stato di libertà quattro, sono state effettuate oltre 20 perquisizioni veicolari, quasi 10 perquisizioni domiciliari e sono state controllate oltre 100 persone a bordo di moto/auto. Durante i controlli, sono state elevante 8 contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 1500 euro ed è stato denunciato un 40enne reggino, poiché, durante i molteplici controlli con etilometro effettuati in città, è stato sorpreso ubriaco alla guida della sua Nissan Juke.