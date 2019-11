Reggio Calabria – Apre il nuovo salotto di Stanza101 con “Europa Sovrana”

l salotto di Stanza101, da anni ormai luogo di partecipazione e confronto in città, si trasferisce in via Muratori nr 2, su un fronte strada in pieno centro ed inaugurerà la sua stagione culturale sabato 9 novembre dalle ore 18.

La data scelta non è casuale così come casuale non è il titolo del dibattito “Europa Sovrana: 9 novembre 1989 dalla caduta del Muro di Berlino alla caduta del Pensiero Unico”. Nel 30esimo anniversario di uno degli eventi storici più importanti del secolo scorso, l’occasione vuole offrire spunti di riflessioni nuovi e soprattutto utili per interpretare la società attuale e delineare prospettive per il futuro. Con la ormai consolidata impostazione in cui tutti potranno offrire il proprio contributo, sono stati chiamati ad intervenire l’on. Francesco Cannizzaro (deputato e responsabile di Forza Italia); Emiliano Imbalzano (responsabile cittadino per la Lega); Massimo Ripepi (coordinatore metropolitano di Fratelli d’Italia).

Stanza 101 – Cenacolo Culturale Impertinente