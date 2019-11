Reggio Calabria – Appuntamento presso l’Archivio di Stato

Giovedì 22 novembre 2019 alle ore 10,30, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione culturale Alliance Française di Reggio Calabria, presenta il libro dell’ing. Roberto Avati “Traduzione commentata delle Memorie di Remy d’Hauteroche e Antoine Grandjean. Ufficiali Francesi del 20° Reggimento di Linea impegnati in Calabria tra il 1807 ed il 1810”. All’evento, che avrà luogo nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato, dopo i saluti della direttrice dell’Archivio di Stato, Maria Fortunata Minasi, interverrà la Presidente dell’ Alliance Française di Reggio Calabria, prof.ssa Iris Germanò, che presenterà il testo. Seguirà l’intervento dell’autore, ing. Roberto Avati. Il testo descrive pagine di vita del territorio calabrese durante il “decennio francese”, attraverso l’esperienza diretta di due ufficiali appartenenti alla Grand Armée. Questi militari furono protagonisti e testimoni di fatti avvenuti tra il 1807 e il 1810. Le memorie di Remy d’Hauteroche e Antoine Grandjean permettono di arricchire le conoscenze storiche di alcuni nostri paesi in quel periodo storico.