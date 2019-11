Reggio Calabria – Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della copertura del Granillo

La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Falcomatà, ha approvato con delibera il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della copertura dello Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. L’intervento, che segna un nuovo significativo investimento sul più importante impianto sportivo cittadino, è finanziato attraverso il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Muraca, titolare della delega per i Patti per il Sud, e dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella. “Lo sport, ed il calcio in particolare, hanno sempre accompagnato la storia della nostra città – ha dichiarato il consigliere Latella – dopo l’intervento riguardante i seggiolini della tribuna Est dello Stadio che hanno dato un nuovo e coinvolgente look allo Stadio Granillo, identificando in tutta Italia lo stadio amaranto con il nome della nostra Città, abbiamo programmato un nuovo ed importante intervento che servirà ad implementare lo stadio”.

“L’intervento programmato dall’Amministrazione comunale va nella direzione di un utilizzo in sicurezza della struttura sportiva – ha spiegato ancora Latella – la certificazione della tesatura dei cavi della Tribuna Ovest, la seguente bullonatura, la seconda parte dei lavori riguardanti i tornelli dello Stadio e l’impianto antincendio della struttura garantiranno maggior sicurezza per tutti gli sportivi che settimanalmente, in numero sempre maggiore, frequentano l’impianto per le gare interne della squadra amaranto. L’Amministrazione segue con attenzione i risultati positivi della Reggina e la partecipazione massiccia e straordinaria di tutti i tifosi amaranto divenuta una costante. E’ nostro dovere e volontà mettere in sicurezza lo Stadio Granillo con il chiaro obiettivo di programmare un percorso di valorizzazione dell’impianto. Vogliamo proseguire il nostro iter con l’intento futuro di riaprire la Curva Nord, accompagnando i risultati sportivi del Club cittadino con l’auspicio di poter contribuire nel rivedere il “Sold Out” allo Stadio, pronto ad accogliere famiglia e bambini festanti”.

“Nel frattempo stiamo procedendo anche sui lavori riguardanti la pubblicazione del futuro bando per la gestione dell’impianto – ha concluso Latella – con l’obiettivo di far vivere questo impianto sette giorni su sette, sul modello del calcio inglese, e di valorizzarlo anche in chiave commerciale rendendolo un centro positivo ed attivo della nostra città, non solo di domenica.”