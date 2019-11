Reggio Calabria – Alla Mediterranea una tavola rotonda internazionale in materia di danno non patrimoniale

SI è svolta lo scorso mercoledì 30 ottobre, presso il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il secondo incontro di un ciclo di Tavole Rotonde internazionali dal titolo: “Dialoghi di diritto comparato ed europeo”.

L’iniziativa è stata promossa dal Direttore del MICHR (Mediterranea International Centre for Human Right Research), Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, in collaborazione con la cattedra di Diritto Privato Europeo, il Movimento Contaminiamo i Saperi ed il Master Internazionale di Diritto Privato Europeo, ed ha visto la partecipazione di relatori di oltre 10 differenti Paesi, europei e non: Italia, Albania, Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Perù, Polonia, Spagna, Ungheria e Venezuela.

La Tavola Rotonda ha dato luogo ad un ampio confronto che ha rilevato notevoli distinzioni, tra i vari ordinamenti, in materia di danno non patrimoniale e diritto al relativo risarcimento, generando così una disquisizione prettamente accademica di grande interesse per i numerosi partecipanti.

Il prossimo incontro avrà luogo il 15 novembre alle ore 16.00, presso il medesimo Dipartimento dell’Ateneo reggino, e verrà affrontata la questione relativa al diritto di proprietà nel panorama internazionale.

All’iniziativa parteciperà anche una delegazione di 10 studenti russi, della prestigiosa Plekhanov University di Mosca.