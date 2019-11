Pompieri feriti, Dieni: “Accertare subito cause esplosione”

«Esprimo vicinanza e solidarietà ai quattro vigili del fuoco e ai due poliziotti rimasti feriti durante un intervento in un esercizio commerciale a Reggio Calabria. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita, ma dopo la tragedia di Alessandria, in cui sono morti tre pompieri, tra cui il reggino Nino Candido, non possiamo non interrogarci sulla condizioni in cui oggi sono costretti a operare gli uomini che garantiscono la nostra sicurezza». Così la portavoce alla Camera del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

«Mi auguro – aggiunge e conclude la deputata – che le cause che hanno determinato l’esplosione di questa notte vengano accertate al più presto dagli inquirenti. Voglio inoltre ringraziare i vigili e gli agenti rimasti feriti, per aver dimostrato ancora una volta grande senso del dovere al servizio della comunità».