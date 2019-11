Nuova mobilitazione per l’ospedale di Polistena

Venerdì 8 novembre alle 16.30 si svolgerà un’importante seduta di Consiglio Comunale per discutere delle gravi carenze di personale ormai non più accettabili presso l’ospedale di Polistena.

Diversi reparti infatti sono a rischio chiusura.

In particolare la situazione comincia ad essere difficile da gestire in rianimazione/anestesia senza il cui apporto è impossibile far funzionare il comparto operatorio.

A questo si aggiungono la psichiatria, la chirurgia, la radiologia, l’ortopedia, la ginecologia ecc sempre più a corto di personale.

Quasi ogni reparto ha organici incompleti che potrebbero mettere a rischio in uno stretto giro di tempo ed improvvisamente la stessa sopravvivenza dell’ospedale, così la continuità dei servizi sanitari ed i LEA sul territorio.

Senza la piena funzionalità dell’ospedale di Polistena non è possibile assicurare prestazioni minime al cittadino.

Perciò appare indispensabile procedere a nuove assunzioni e far giungere presso l’ospedale di Polistena figure professionali in grado di allontanare i fantasmi della chiusura dei reparti più colpiti dalle carenze.

INVITIAMO TUTTI, dai cittadini al mondo dell’associazionismo civile, dai Sindaci del territorio agli altri rappresentanti istituzionali e politici della Piana, dalle associazioni di categoria alla Chiesa, dai medici a tutti gli operatori ospedalieri e i lavoratori dell’indotto, dagli ordini professionali ai Sindacati, dagli operatori commerciali alle

scuole, a partecipare al CONSIGLIO COMUNALE che come detto si terrà a Polistena presso la sala consiliare VENERDÌ 8 NOVEMBRE a partire dalle ore 16.30.

Partecipiamo in massa per far levare un coro unico e unanime:

NO ALLO SMANTELLAMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA NELLA PIANA.

SI AL POTENZIAMENTO DELL’OSPEDALE DI POLISTENA