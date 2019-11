Muore il Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte Sergio Tralongo, il cordoglio di Cannizzaro (FI)

“Sconvolto e colpito dall’improvvisa e prematura scomparsa del Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte Sergio Tralongo, esprimo le più sentite condoglianze alla compagna e ai familiari tutti.

Professionista e uomo eccezionale, ricordo di essere stato tra i promotori – nel 2016 – nell’azione volta a portare proprio il dott. Tralongo alla guida del Parco prima promuovendo il suo inserimento nella terna dei nomi da scegliere, e poi contribuendo, come da regolamento e insieme ad altri colleghi del consiglio direttivo di allora, affinché la scelta definitiva potesse ricadere proprio su una figura così preparata ad affrontare i temi più importanti dell’Ente che infatti Tralongo in questi anni ha saputo fronteggiare con lucidità, brillantezza e competenza senza pari”. Lo scrive in una nota il deputato di FI Francesco Cannizzaro.