È Mario Alberti il nuovo responsabile territoriale della provincia di Reggio Calabria per Legacoop. E’ quanto deciso dai rappresentanti delle Cooperative aderenti che si sono riuniti in assemblea lunedì 4 novembre, nella sede della storica cooperativa “Vittorio Veneto”, registrando la partecipazione di numerose cooperative. I lavori si sono svolti alla presenza del presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio, e dei vice presidenti Claudio Liotti e Maurizio De Luca.

“Un territorio , questo della provincia di Reggio Calabria particolarmente dinamico e ricco di storia”, ha affermato il presidente Sibio ringraziando il responsabile territoriale uscente, Santo Custureri. Interessante e articolata la discussione che si è sviluppata: rilevata la voglia di fare rete , lavorare insieme per le politiche del territorio. Un territorio vasto e a volte difficile che, infatti, richiede la presenza attiva e radicata di Legacoop nelle sue varie articolazioni, come nello spirito che ha portato l’insediamento dei comitati di coordinamento territoriali già sulle province di Catanzaro, Cosenza, Vibo e Crotone. Da parte delle cooperative è emersa la necessità di non centralizzare sul capoluogo di provincia i momenti di scambio e confronto, ma immaginare una valorizzazione di tutti i territori apparenti alla provincia di Reggio, come la Locride e la Piana di Gioia Tauro, che vivono un’ estrema specificità in termini di tessuto sociale ed attività produttive.

Il coordinamento territoriale eletto ha chiesto a Mario Alberti – presidente della cooperativa La Nostra Terra, con sede a Marina di Gioiosa Ionica, consigliere d’amministrazione del Consorzio Macramè, e già componente della Direzione Regionale – di assumere l’incarico di responsabile territoriale di Legacoop per la provincia di Reggio Calabria. Alberti ha accettato chiedendo però la disponibilità ai componenti del comitato di coordinamento di muoversi sui territori della provincia, esattamente in sintonia con quanto richiesto dall’assemblea.

La direzione risulta composta da: Alberti Mario, Azzalin Maria, Caccamo Leandro, Cannatà Aldo, Ciccone Cristina; Fazzari Domenico; Laganà Filippo; Angela Vinci. Mandaglio Giulia; Rossi Daniela; Sapone Natalia; Domenico Quattrone; Lorenzo Politanò; Lucà Nicola; Pitrolo Giovanni; Demetrio Praticò; Fuduli Graziella; Alessandro Cartisano; Ivan Bruno; Daria Scuderi; Nunzio Barone; Nino Zumbo; Sebastiano Terranova e Giovanni Battista Trudu