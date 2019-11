La Procura della Repubblica di Reggio Calabria perde un Magistrato. La dott.ssa Adriana Sciglio trasferita a Messina

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 6 novembre 2019, ha adottato – tra l’altro – la seguente delibera:

Trasferimenti ordinari: Magistrati

Distretto di Messina:Giudice tribunale Messina: dott.ssa Adriana Sciglio, attualmente sostituto procuratore DDAProcura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria.

La dott.ssa Adriana Sciglio ha svolto negli ultimi anni, affiancando il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, numerose e delicate indagini.

Il Plenum del CSM nella delibera afferente il trasferimento, a sua domanda, al Tribunale di Messina con le funzioni di giudicedella dott.ssa Adriana Sciglio, nata a Messina il 12 maggio 1972, magistrato ordinario che ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,riporta che, in data 26 settembre 2019, il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria ha espresso, ex art. 13 co. 3 D.L.gs 160/2006, all’unanimità parere di idoneità, per il mutamento delle funzioni requirenti a quelle giudicanti.