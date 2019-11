Il Tribunale di Locri ha dichiarato decaduto il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, eletto il 26 maggio scorso.

Trifoli non era eleggibile, nè candidabile perchè da ispettore per la sicurezza assunto a tempo determinato dal Comune di Riace non aveva diritto ad accedere all’aspettativa non retribuita per motivi elettorali.