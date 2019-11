Il Cis incontra la scuola di musica “G. Verdi” di Reggio Calabria

Lunedì 11 novembre 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria incontra la scuola di musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria, diretta dal maestro Sergio Romeo. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Intervengono i musicisti: Maestro Sergio Romeo, Sebastiano Zuccallà, Gabriele Ieraci, Federica Caracciolo, Eugenio De Cicco e Domenico Fotia. Fondata nell’anno 1999 dal M°Sergio Romeo, la scuola di musica “G. Verdi”nasce con l’intento di creare un ambiente in cui la libertà di espressione musicale e le possibilità di formazioni professionale consentano di scoprire e valorizzare le notevoli potenzialità artistiche presenti in molti giovani allievi Reggini e non. Oggi la scuola ha al suo attivo 85 esami di ammissione conseguiti pressi il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria e 18 concorsi internazionali vinti. La Scuola, aperta tutto l’anno, è presente a piazza S. Anna di Reggio Calabria.