Gioia Tauro – Migrante muore con le cesoie conficcate in gola

Suleman Keita, originario della Costa D’Avorio, era impegnato nella raccolta di arance quando, all’improvviso, sarebbe caduto da un albero. Come riporta lacnews.24, secondo le prime testimonianze, pare che il giovane ivoriano sia precipitato mentre stava potando e le forbici utilizzate per il lavoro si sarebbero conficcate nella gola.

Una versione, però, non confermata dagli inquirenti. I militari dell’Arma della compagnia di Gioia Tauro, infatti, non escludono nessuna ipotesi e le indagini sono ancora in corso. I carabinieri, infatti, hanno rinvenuto sulla scena alcuni elementi che ora sono al vaglio investigativo poiché non collimano con l’ipotesi della caduta accidentale.

Keita era al suo primo giorno di lavoro in quell’agrumeto e il proprietario del fondo lo avrebbe contrattualizzato regolarmente.