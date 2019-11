Esplosione in una cascina ad Alessandria: morti tre vigili del fuoco, uno è di Reggio Calabria

È di Reggio Calabria uno dei tre vigili del fuoco morti nell’esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria.

La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si sarebbe verificata in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’esplosione. Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall’esplosione.