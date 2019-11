Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea e l’Istituto “Carducci – Da Feltre”

Il Comune di Reggio Calabria, l’Università degli Studi Mediterranea e l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di RC convengono e stipulano una convenzione per lo svolgimento di attività relative alla sperimentazione di metodologie innovative quali il problem solving, e-learning, cooperative learning, coding e pensiero computazionale, tirocinio diretto e tirocinio indiretto.

Una convenzione, la prima in Italia, che è frutto della sinergia di tutti i soggetti interessati e che contribuirà a migliorare l’offerta formativa nella Città di Reggio Calabria. Per illustrare i contenuti della importante convenzione è indetta una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11:00 di venerdì 22 novembre 2019 presso l’aula magna del plesso “CARDUCCI” via Mattia Preti 9 a Reggio Calabria.

Saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il Prof. Santo Marcello Zimbone in qualità di rappresentante legale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane promotore dell’iniziativa, la Prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, la Prof.ssa Anna Nucera, Assessore all’Istruzione, Rapporti con Scuole e Università del Comune di Reggio Calabria.