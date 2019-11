Nelle scorse settimane l’Ufficio tecnico del Comune di Scilla ha adottato un provvedimento di chiusura di due bed & breakfast completamente sprovvisti delle prescritte autorizzazioni.

Sono, inoltre, in corso ulteriori accertamenti, su disposizione della Commissione Straordinaria, su altri esercizi ricadenti nel territorio comunale, che sembra non siano in regola con le norme vigenti in materia.

La Commissione Straordinaria