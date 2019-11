Calabria d’Autore ospita la premiere di “Stalking Day”, il nuovo lavoro del regista Rocky Alvarez

La Calabria di Rocky Alvarez, attraverso il cortometraggio “Stalking Day”, girato in unico piano sequenza nella bellissima località di Cannitello, sarà in concorso ai David di Donatello nel 2020.

Alvarez, fondatore della Algae Cinema assieme a Giovanni Carlo Gheda e Dina Della Bella, è molto attivo nel cinema indipendente, con ben 4 cortometraggi distribuiti a livello internazionale, ed è fresco di vittoria al “The Cutting Room” Festival di New York City, tenutosi a Manhattan il 20 ottobre 2019, come miglior regista di” docu-corto” internazionale con “The Secret of Mario Ruggenti”.

Domenica 10 Novembre, presso la Sala Museo “Il Ferroviere” all’interno della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre, il regista e il cast di “Stalking day” incontreranno il pubblico reggino per la “Premiere”. La peculiarità del cortometraggio sta nel fatto di essere stato realizzato in un unico piano sequenza di 9 minuti con attori non professionisti. I protagonisti sono il figlio del regista di di Alvarez, già protagonista di “Vacanze Ja Sutta”, già vincitore di tre premi di cui due internazionali, Marco Mauro e Maria Giovanna Quattrone. L’operatore e direttore della fotografia è l’oppidese Emiliano Chillico, la colonna sonora è curata dal giovane talentuoso Agostino Rita, in collaborazione con il maestro Luciano D’Addetta. La fantastica location, immersa nella cornice dello Stretto di Messina, è il Lido Boccaccio, la direzione di produzione e scenografia a cura di Max Barresi.

Alvarez, che da sempre si definisce il regista “dei rovesci della medaglia”, racconta una vicenda legata ad un uomo vittima di una stalker donna.

In attesa di capire cosa succederà agli “Oscar” del Bel Paese, Alvarez e il suo gruppo non si fermano e continuano a sognare.

Appuntamento quindi Domenica 10 Novembre 2019, ore 18.30 presso la sede di Incontriamoci Sempre, a presso la stazione S.Caterina a Reggio Calabria, con “Stalking Day” e, a seguire, il buffet di prodotti tipici e “Aspettando S.Martino, degustiamo anche il vino”.

Il Direttivo