Alla scoperta di Rupes, l’amaro di Roccella

Trenta erbe officinali ed aromatiche, provenienti dalla Locride, realizzano la sua perfetta alchimia tra note erbacee amare, speziate, decise ed amabili. L’Amaro Rupes affonda le proprie radici in secoli di tradizione casalinga calabrese, ma la massima diffusione lo vede protagonista in Calabria già in epoca Medievale quale rimedio digestivo realizzato nei monasteri. Oggi Rupes, attraverso la bottiglia dal design essenziale ed elegante ed il suo logo ricercato, identifica il contenuto dal nobile passato proiettandosi al futuro con il gusto deciso e raffinato dal carattere inconfondibilmente calabrese. Il nome, si narra, fu coniato da intellettuali patrioti nella prima metà dell’800, facendolo derivare dal luogo in cui veniva distillato: ai piedi della Rupe di Roccella, un tempo Anphisia. Rupes rappresenta uno dei migliori amari realizzato con il vecchio metodo artigianale della macerazione a freddo delle erbe, ed il pubblico attento sempre più alla ricerca dello slow, apprezza decisamente. Rupes mira a farsi conoscere dal grande pubblico facendosi degustare in tutta la Calabria attraverso una vera e propria experience che racconta un territorio e le sue eccellenze a partire dall’olfatto e dalle papille gustative. La collaborazione siglata con Studio54 Network si prefissa di portare in giro il made in Italy che ha origine nella Riviera dei Gelsomini attraverso 10 tappe fatte di musica, itinerari, emozioni e dirette radio, non tralasciando, però, l’allegria che incarna lo spirito “social real” dell’Amaro Rupes.

Le prime due tappe hanno coinvolto 12.000 persone realizzando 4.000 assaggi. L’obiettivo è raggiungere oltre 60.000 persone nelle prossime 8 tappe. Nei prossimi mesi Rupes sarà presente in fiere, mercatini di Natale e importanti kermesse. L’invito è di seguire le pagine social ufficiali dell’Amaro Rupes per scoprire dove approderà la prossima tappa. Chissà, magari la prossima città potrebbe essere proprio la tua!