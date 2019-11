Alletta meteo, aliscafi Reggio-Messina: collegamenti a rischio: il punto

A PARTIRE DALLE ORE POMERIDIANE DI LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 E FINO A MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 LO STRETTO DI MESSINA SARÀ INTERESSATO DA PARTICOLARI CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE, CHE POTRANNO CREARE NOTEVOLI DISAGI AL COLLEGAMENTO MARITTIMO TRA MESSINA ED I PORTI DI REGGIO CALABRIA E VILLA SAN GIOVANNI.

DETTE PROBLEMATICHE POTRANNO INTERESSARE PARTICOLARMENTE I MEZZI VELOCI IN PARTENZA DAL PORTO STORICO DI MESSINA, DESTINATI AL TRAFFICO DI PASSEGGERI PER LA CALABRIA, CHE POTRANNO SUBIRE INTERRUZIONI O VARIAZIONI DELLE CORSE DI LINEA.

LE MEDESIME DIFFICOLTÀ POTRANNO RIGUARDARE LE NAVI DESTINATE AL TRAFFICO DI MEZZI PESANTI, CON PARTENZA DAL PORTO DI TREMESTIERI CHE, CON BUONA PROBABILITÀ, POTREBBE ESSERE CHIUSO, CON CONSEGUENTE DIROTTAMENTO DELLE UNITÀ NAVALI INTERESSATE VERSO IL PORTO STORICO DI MESSINA E LA RADA SAN FRANCESCO.

PERTANTO SI CONSIGLIA AGLI UTENTI INTERESSATI, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO, DI ACQUISIRE MAGGIORI E PIÙ DETTAGLIATE INFORMAZIONI CONTATTANDO LE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE.