Allerta meteo Reggio Calabria, arriva l’ordinanza di Falcomatà: scuole chiuse

La situazione di allerta meteo relativo alla città di Reggio Calabria, ha indotto il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a chiudere gli istituti scolastici con sede nel territorio cittadino.

Una decisione che arriva in conseguenza del comunicato attraverso cui la Protezione Civile Calabrese ha anticipato per le prossime ore una situazione di rischio relativo alle condizioni meteo delle prossime ore.

Il Sindaco ha, inoltre, utilizzato una certa ironia nel sottolineare la decisione, tenuto conto che, come spesso avviene in questi casi, molti studenti fanno pressioni affinché la possibilità di riposarsi un giorno in più si concretizzi.

Ecco il testo del post apparso su Fb:

“Cari ragazzi, ho appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo rossa diramata dalla protezione civile.

So che siete molto dispiaciuti di questo :)

Adesso torno a lavorare per provare a fare riaprire le discariche regionali perché sono chiuse (come si può ben vedere) da una settimana”.