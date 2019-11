Ad Ardore rinasce l’associazione commercianti

A distanza di meno di due mesi da quando il sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi, con avviso pubblico, chiedeva a tutti gli imprenditori ed i commercianti del luogo di riunirsi e fare rete, un gruppo di cittadini, rappresentanti di aziende operanti in paese, di diversi rami produttivi e commerciali, sono riusciti a creare un sodalizio che è stato regolarmente registrato con atto costitutivo e statuto. Nell’ultima riunione che ha preceduto l’ufficializzazione, l’assise ha deciso di darsi come nome “aziende produttive ardoresi – APA” proprio perché è aperta a tutti gli imprenditori e non solo ai commercianti. Ci sono già circa trenta adesioni e quasi cento attività interessate ad aderire. Il direttivo è composto da ben diciassette rappresentanti, segno di grande apertura, grande entusiasmo e voglia di adoperarsi. Le cariche statutarie previste per legge sono state assegnate partendo dalla designazione, avvenuta all’unanimità, di Francesco Patea, noto commerciante del luogo, ardorese doc, titolare di un supermercato ad Ardore Marina. Il presidente ha poi dato alcune deleghe ferma restando la volontà sancita di coinvolgere sempre tutta l’assemblea su ogni attività che verrà programmata. Vice presidente quindi sarà Fortunato Sollazzo, Segretario Maurizio Macri e Tesoriere Saverio Morabito. Tra i restanti quattordici imprenditori che hanno dato iniziale disponibilità ad adoperarsi dedicando un po’ più di tempo degli altri, Rodolfo Ammirato sarà l’addetto alla comunicazione e già nelle prossime assemblee verrano scelti i componenti del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri. I temi caldi per ora sono molteplici, ma due in particolare: la presenza con proprie manifestazioni durante le imminenti festività natalizie, ed una programmazione coordinata e seria sul da farsi per stimolare l’economia comunale aiutando la ripresa degli acquisti e l’incremento del turismo. L’APA è ovviamente sempre aperta a chiunque voglia aderire tesserandosi e diventando protagonista del futuro economico del paese.