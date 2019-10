Sorpreso ad appiccare fuoco all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio consorziato tra la stazione carabinieri parco di Bagaladi e la stazione carabinieriforestale di Melito Porto Salvo, i militari dell’Arma hanno arrestato Nucera Giuseppe, 54enne originario di Condofuri, gravato da pregiudizi di polizia, poiché sorpreso in flagranza di reato ad appiccare un incendio in località “Grecia”, all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte. L’Uomo, al momento del fermo era in possesso di un accendino regolarmente funzionante.L’incendio, domato alle 17 circa con l’ausilio di una squadra dell’ Antincendio boschivo, ha interessato circa 1 ettaro e mezzo di macchia mediterranea.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.