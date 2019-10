Sciopero dei lavoratori Studio Radiologico di Siderno

Oggi per l’intero turno lavorativo, i lavoratori dello studio Radiologico di Siderno incroceranno le braccia e manifesteranno dalle ore 9,30 a piazza Italia .

Alla base della protesta vi è il mancato pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio , agosto, settembre e 14 ° mensilità dell’anno 2019 .

Gli arretrati, a detta dell’ azienda, sono dovuti al mancato pagamento da parte dell’ ASP delle competenze maturate per le prestazioni erogate nell’anno 2019.

Tuttavia, il senso di responsabilità dei lavoratori, ha fatto sì che ad oggi, nonostante il mancato pagamento delle retribuzioni il servizio venisse reso senza soluzione di continuità.

ADESSO BASTA. I disagi creati ai 100 lavoratori e alle loro famiglie non possono più essere sottaciute; la scelta di scendere in piazza è un atto dovuto per il rispetto dei diritti degli stessi lavoratori e del lavoro.

Quella di oggi è solo la prima protesta per rivendicare la corresponsione del salario a fronte di una prestazione resa, pertanto resteremo vigili fin a quando la normalità verrà ristabilita auspicando una soluzione rapida della vertenza.

Filcams Cgil Fisascat Cisl