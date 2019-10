Rotazione dirigenti, in Commissione antindrangheta anche i sindacati

«Come annunciato ieri con separato comunicato stampa, ho provveduto a convocare per mercoledì 9 ottobre, alle ore 11, una seduta della Commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa che affronterà il delicato tema della mancata rotazione degli incarichi di funzione dirigenziale non generale della Giunta Regionale». È quanto si legge in una nota del consigliere regionale Arturo Bova, presidente dell’organismo regionale anti ‘ndrangheta.

«Per quella data ho convocato i vertici politici e dirigenziali per valutare in sede di commissione quale sia lo stato attuale e se sia in atto o meno uno stallo amministrativo – sottolinea Bova – In commissione, inoltre, saranno auditi i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e con particolare attenzione Csa-Cisal e Fedirets, che hanno seguito quotidianamente l’evolversi della situazione e fatto suonare i primi campanelli d’allarme già diverse settimane fa. Secondo quanto normato dalla legge istitutiva della Commissione che ho l’onore di presiedere, infatti, è compito di questo organismo assumere iniziative di indagine e proposte per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità».